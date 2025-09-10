FiyatlarBölümler
Dövizler / VST
Geri dön - Hisse senetleri

VST: Vistra Corp

211.16 USD 1.01 (0.48%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VST fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 205.18 ve Yüksek fiyatı olarak 213.81 aralığında işlem gördü.

Vistra Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VST haberleri

Günlük aralık
205.18 213.81
Yıllık aralık
90.51 217.90
Önceki kapanış
210.15
Açılış
210.99
Satış
211.16
Alış
211.46
Düşük
205.18
Yüksek
213.81
Hacim
7.203 K
Günlük değişim
0.48%
Aylık değişim
14.87%
6 aylık değişim
78.53%
Yıllık değişim
79.65%
21 Eylül, Pazar