VST: Vistra Corp
208.40 USD 1.02 (0.49%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VST para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 204.67 e o mais alto foi 213.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Vistra Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VST Notícias
- Vistra Holdings rebaixada para ’B’ pela S&P devido à desalavancagem mais lenta
- Vistra Holdings downgraded to ’B’ by S&P on slower deleveraging
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Vistra CEO Burke sells shares for $8.8 million
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Ação da Vistra Energy Corp atinge máxima histórica de US$ 216,95
- Vistra Energy Corp stock hits all-time high at 216.95 USD
- CEO da Vistra Energy vende ações no valor de US$ 12,9 milhões
- Vistra Corp’s Burke sells $12.9m in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why the Market Dipped But Vistra Corp. (VST) Gained Today
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Is Vistra (VST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Is Vistra Stock Outperforming the Dow?
- Oracle’s blockbuster surge shows AI trade’s growing influence on market
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Stock Market News for Sep 10, 2025
- Investors Heavily Search Vistra Corp. (VST): Here is What You Need to Know
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
Faixa diária
204.67 213.80
Faixa anual
90.51 217.90
- Fechamento anterior
- 209.42
- Open
- 212.58
- Bid
- 208.40
- Ask
- 208.70
- Low
- 204.67
- High
- 213.80
- Volume
- 7.721 K
- Mudança diária
- -0.49%
- Mudança mensal
- 13.37%
- Mudança de 6 meses
- 76.19%
- Mudança anual
- 77.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh