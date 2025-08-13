Divisas / VOD
VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi
11.66 USD 0.11 (0.93%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VOD de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.65, mientras que el máximo ha alcanzado 11.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
11.65 11.78
Rango anual
8.00 12.06
- Cierres anteriores
- 11.77
- Open
- 11.70
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.65
- High
- 11.78
- Volumen
- 3.106 K
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- 1.92%
- Cambio a 6 meses
- 24.17%
- Cambio anual
- 16.48%
