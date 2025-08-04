Dövizler / VOD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi
11.41 USD 0.02 (0.17%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VOD fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.40 ve Yüksek fiyatı olarak 11.47 aralığında işlem gördü.
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOD haberleri
- Goldman Sachs, BT, Tele2, Telia ve Elisa’yı destekliyor; Swisscom ve Vodafone’u "sat" olarak düşürüyor
- Goldman Sachs backs BT, Tele2, Telia and Elisa; cuts Swisscom, Vodafone to “sell"
- Vodafone, 2080 vadeli euro tahvilleri için 806,5 milyon euroluk geri alım teklifini tamamladı
- Vodafone completes €806.5 million tender offer for euro securities
- Vodafone Group (VOD) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Vodafone, UEFA ile kadın ve erkek futbolunu desteklemek için ortaklık kurdu
- Vodafone partners with UEFA to support women’s and men’s football
- Vodafone launches $500 million cash tender offer for hybrid securities
- Vodafone launches cash tender offer for €1 billion capital securities
- Should Value Investors Buy KT (KT) Stock?
- Telecom Italia shares pare declines after 8% drop on Iliad merger snub
- Patinex AG acquires 3% stake in Vodafone Group
- JPM sees Italian telecom sector showing stability in mobile and fixed pricing
- Zacks Industry Outlook Highlights KDDI, Vodafone Group and Millicom International Cellular
- 3 Wireless Non-US Stocks Likely to Thrive Despite Industry Challenges
- BofA Securities lowers Vodafone Idea stock price target on cash flow concerns
- Vodafone: Speculative Buy Or Time To Hang Up? (NASDAQ:VOD)
- Deutsche Bank raises Zegona Communications stock price target on FCF growth
- This SpaceX rival’s stock is skyrocketing as space’s ‘game of phones’ heats up
- 1&1 AG reports Q2 EBITDA miss, reiterates lowered FY outlook
- Swisscom Q2 2025 slides: Revenue declines while maintaining full-year guidance
- Swisscom profit falls 25% on Vodafone Italia integration costs, revenue rises
- Is Vodafone Group (VOD) Stock Undervalued Right Now?
- Deutsche Telekom: Q2 Doesn't Change The Thesis, Try Vodafone (OTCMKTS:DTEGY)
Günlük aralık
11.40 11.47
Yıllık aralık
8.00 12.06
- Önceki kapanış
- 11.43
- Açılış
- 11.43
- Satış
- 11.41
- Alış
- 11.71
- Düşük
- 11.40
- Yüksek
- 11.47
- Hacim
- 3.731 K
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -0.26%
- 6 aylık değişim
- 21.51%
- Yıllık değişim
- 13.99%
21 Eylül, Pazar