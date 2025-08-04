Moedas / VOD
VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi
11.66 USD 0.11 (0.93%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VOD para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.65 e o mais alto foi 11.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.65 11.78
Faixa anual
8.00 12.06
Fechamento anterior
- 11.77
Open
- 11.70
Bid
- 11.66
Ask
- 11.96
Low
- 11.65
High
- 11.78
Volume
- 3.106 K
Mudança diária
- -0.93%
Mudança mensal
- 1.92%
Mudança de 6 meses
- 24.17%
Mudança anual
- 16.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh