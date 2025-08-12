Währungen / VOD
VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi
11.43 USD 0.23 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VOD hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.42 bis zu einem Hoch von 11.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOD News
Tagesspanne
11.42 11.54
Jahresspanne
8.00 12.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.66
- Eröffnung
- 11.47
- Bid
- 11.43
- Ask
- 11.73
- Tief
- 11.42
- Hoch
- 11.54
- Volumen
- 4.050 K
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 21.73%
- Jahresänderung
- 14.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K