КотировкиРазделы
Валюты / VOD
Назад в Рынок акций США

VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi

11.77 USD 0.04 (0.34%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOD за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.72, а максимальная — 11.80.

Следите за динамикой Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VOD

Дневной диапазон
11.72 11.80
Годовой диапазон
8.00 12.06
Предыдущее закрытие
11.81
Open
11.76
Bid
11.77
Ask
12.07
Low
11.72
High
11.80
Объем
3.564 K
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
25.35%
Годовое изменение
17.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.