VOD: Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi
11.77 USD 0.04 (0.34%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VOD за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.72, а максимальная — 11.80.
Следите за динамикой Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VOD
Дневной диапазон
11.72 11.80
Годовой диапазон
8.00 12.06
- Предыдущее закрытие
- 11.81
- Open
- 11.76
- Bid
- 11.77
- Ask
- 12.07
- Low
- 11.72
- High
- 11.80
- Объем
- 3.564 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 25.35%
- Годовое изменение
- 17.58%
