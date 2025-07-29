Divisas / VMC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)
292.21 USD 0.25 (0.09%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VMC de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 290.00, mientras que el máximo ha alcanzado 297.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vulcan Materials Company (Holding Company). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMC News
- Vicepresidente Senior de Vulcan Materials vende acciones por 208.394 dólares
- Vulcan Materials SVP Clement sells $208k in shares
- Vulcan Materials stock reaches all-time high at 298.34 USD
- VMC Benefits From Regulation And Transportation (NYSE:VMC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch upgrades Vulcan Materials to ’BBB+’ with stable outlook
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Zacks Industry Outlook Highlights Vulcan Materials and Martin Marietta
- 2 Concrete & Aggregates Stocks to Ride Industrial and Public Spend
- Macquarie Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICIEX)
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- Vulcan Materials stock price target lowered to $306 by Stifel on weather impact
- Vulcan Materials Q2 2025 slides: Margin expansion drives 9% EBITDA growth
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Vulcan (VMC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Vulcan misses quarterly estimates as adverse weather dampens construction
- Vulcan Materials (VMC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Vulcan Materials earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Vulcan Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
Rango diario
290.00 297.06
Rango anual
215.11 302.21
- Cierres anteriores
- 291.96
- Open
- 293.23
- Bid
- 292.21
- Ask
- 292.51
- Low
- 290.00
- High
- 297.06
- Volumen
- 955
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 1.46%
- Cambio a 6 meses
- 26.08%
- Cambio anual
- 16.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B