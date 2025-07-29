CotizacionesSecciones
Divisas / VMC
Volver a Acciones

VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)

292.21 USD 0.25 (0.09%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VMC de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 290.00, mientras que el máximo ha alcanzado 297.06.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vulcan Materials Company (Holding Company). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VMC News

Rango diario
290.00 297.06
Rango anual
215.11 302.21
Cierres anteriores
291.96
Open
293.23
Bid
292.21
Ask
292.51
Low
290.00
High
297.06
Volumen
955
Cambio diario
0.09%
Cambio mensual
1.46%
Cambio a 6 meses
26.08%
Cambio anual
16.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B