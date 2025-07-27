КотировкиРазделы
VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)

291.96 USD 2.07 (0.70%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VMC за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 291.23, а максимальная — 295.78.

Следите за динамикой Vulcan Materials Company (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
291.23 295.78
Годовой диапазон
215.11 302.21
Предыдущее закрытие
294.03
Open
294.58
Bid
291.96
Ask
292.26
Low
291.23
High
295.78
Объем
1.145 K
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
25.98%
Годовое изменение
15.98%
