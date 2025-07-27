Валюты / VMC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)
291.96 USD 2.07 (0.70%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VMC за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 291.23, а максимальная — 295.78.
Следите за динамикой Vulcan Materials Company (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VMC
- Vulcan Materials SVP Clement sells $208k in shares
- Vulcan Materials stock reaches all-time high at 298.34 USD
- VMC Benefits From Regulation And Transportation (NYSE:VMC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch upgrades Vulcan Materials to ’BBB+’ with stable outlook
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Zacks Industry Outlook Highlights Vulcan Materials and Martin Marietta
- 2 Concrete & Aggregates Stocks to Ride Industrial and Public Spend
- Macquarie Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICIEX)
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- Vulcan Materials stock price target lowered to $306 by Stifel on weather impact
- Vulcan Materials Q2 2025 slides: Margin expansion drives 9% EBITDA growth
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Vulcan (VMC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Vulcan misses quarterly estimates as adverse weather dampens construction
- Vulcan Materials (VMC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Vulcan Materials earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Vulcan Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Fidelity Magellan Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMGKX)
Дневной диапазон
291.23 295.78
Годовой диапазон
215.11 302.21
- Предыдущее закрытие
- 294.03
- Open
- 294.58
- Bid
- 291.96
- Ask
- 292.26
- Low
- 291.23
- High
- 295.78
- Объем
- 1.145 K
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 25.98%
- Годовое изменение
- 15.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.