VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)
297.90 USD 0.71 (0.24%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VMC a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 295.65 et à un maximum de 300.65.
Suivez la dynamique Vulcan Materials Company (Holding Company). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
295.65 300.65
Range Annuel
215.11 302.21
- Clôture Précédente
- 298.61
- Ouverture
- 300.02
- Bid
- 297.90
- Ask
- 298.20
- Plus Bas
- 295.65
- Plus Haut
- 300.65
- Volume
- 1.069 K
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- 3.43%
- Changement à 6 Mois
- 28.54%
- Changement Annuel
- 18.34%
20 septembre, samedi