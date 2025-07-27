Dövizler / VMC
VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)
297.90 USD 0.71 (0.24%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VMC fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 295.65 ve Yüksek fiyatı olarak 300.65 aralığında işlem gördü.
Vulcan Materials Company (Holding Company) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
295.65 300.65
Yıllık aralık
215.11 302.21
- Önceki kapanış
- 298.61
- Açılış
- 300.02
- Satış
- 297.90
- Alış
- 298.20
- Düşük
- 295.65
- Yüksek
- 300.65
- Hacim
- 1.069 K
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- 3.43%
- 6 aylık değişim
- 28.54%
- Yıllık değişim
- 18.34%
21 Eylül, Pazar