FiyatlarBölümler
Dövizler / VMC
Geri dön - Hisse senetleri

VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)

297.90 USD 0.71 (0.24%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VMC fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 295.65 ve Yüksek fiyatı olarak 300.65 aralığında işlem gördü.

Vulcan Materials Company (Holding Company) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VMC haberleri

Günlük aralık
295.65 300.65
Yıllık aralık
215.11 302.21
Önceki kapanış
298.61
Açılış
300.02
Satış
297.90
Alış
298.20
Düşük
295.65
Yüksek
300.65
Hacim
1.069 K
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
3.43%
6 aylık değişim
28.54%
Yıllık değişim
18.34%
21 Eylül, Pazar