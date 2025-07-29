Währungen / VMC
VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)
298.61 USD 6.40 (2.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VMC hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.60 bis zu einem Hoch von 300.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vulcan Materials Company (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VMC News
- Insider-Verkauf bei Vulcan Materials: Top-Manager verkauft Aktienpaket im Wert von 208.000 $
- Vulcan Materials SVP Clement sells $208k in shares
- Vulcan Materials stock reaches all-time high at 298.34 USD
- VMC Benefits From Regulation And Transportation (NYSE:VMC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch upgrades Vulcan Materials to ’BBB+’ with stable outlook
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Zacks Industry Outlook Highlights Vulcan Materials and Martin Marietta
- 2 Concrete & Aggregates Stocks to Ride Industrial and Public Spend
- Macquarie Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICIEX)
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- Vulcan Materials stock price target lowered to $306 by Stifel on weather impact
- Vulcan Materials Q2 2025 slides: Margin expansion drives 9% EBITDA growth
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Vulcan (VMC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Vulcan misses quarterly estimates as adverse weather dampens construction
- Vulcan Materials (VMC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Vulcan Materials earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Vulcan Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
Tagesspanne
291.60 300.27
Jahresspanne
215.11 302.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 292.21
- Eröffnung
- 292.61
- Bid
- 298.61
- Ask
- 298.91
- Tief
- 291.60
- Hoch
- 300.27
- Volumen
- 812
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- 28.84%
- Jahresänderung
- 18.62%
