VMC: Vulcan Materials Company (Holding Company)

298.61 USD 6.40 (2.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VMC hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.60 bis zu einem Hoch von 300.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vulcan Materials Company (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
291.60 300.27
Jahresspanne
215.11 302.21
Vorheriger Schlusskurs
292.21
Eröffnung
292.61
Bid
298.61
Ask
298.91
Tief
291.60
Hoch
300.27
Volumen
812
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
3.68%
6-Monatsänderung
28.84%
Jahresänderung
18.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K