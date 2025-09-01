Divisas / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
350.29 USD 2.88 (0.82%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SHW de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 348.50, mientras que el máximo ha alcanzado 359.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sherwin-Williams Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SHW News
- Sherwin-Williams Pauses 401(k) Match As Costs Climb
- Could your employer take away your 401(k) match? Sherwin-Williams just did it.
- Paint and coating company Sherwin-Williams draws controversy after cutting a key employee benefit
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla rallies
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla jumps
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- Wall Street cierra verde y el Dow marca un récord entre optimismo por una bajada de tipos
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 1.36%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Johnson & Johnson stock steady as FDA approves bladder cancer therapy
- Jefferies reiterates Hold rating on Sherwin-Williams stock amid lackluster demand
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
Rango diario
348.50 359.13
Rango anual
309.02 400.42
- Cierres anteriores
- 353.17
- Open
- 354.87
- Bid
- 350.29
- Ask
- 350.59
- Low
- 348.50
- High
- 359.13
- Volumen
- 3.951 K
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- -2.78%
- Cambio a 6 meses
- 0.51%
- Cambio anual
- -8.50%
