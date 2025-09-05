Valute / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
346.87 USD 2.62 (0.75%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHW ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 346.18 e ad un massimo di 350.26.
Segui le dinamiche di Sherwin-Williams Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SHW News
Intervallo Giornaliero
346.18 350.26
Intervallo Annuale
309.02 400.42
- Chiusura Precedente
- 349.49
- Apertura
- 349.68
- Bid
- 346.87
- Ask
- 347.17
- Minimo
- 346.18
- Massimo
- 350.26
- Volume
- 2.348 K
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- -3.73%
- Variazione Semestrale
- -0.47%
- Variazione Annuale
- -9.39%
20 settembre, sabato