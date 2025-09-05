QuotazioniSezioni
Valute / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)

346.87 USD 2.62 (0.75%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHW ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 346.18 e ad un massimo di 350.26.

Segui le dinamiche di Sherwin-Williams Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
346.18 350.26
Intervallo Annuale
309.02 400.42
Chiusura Precedente
349.49
Apertura
349.68
Bid
346.87
Ask
347.17
Minimo
346.18
Massimo
350.26
Volume
2.348 K
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
-3.73%
Variazione Semestrale
-0.47%
Variazione Annuale
-9.39%
