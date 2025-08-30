Moedas / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
350.29 USD 2.88 (0.82%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHW para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 348.50 e o mais alto foi 359.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Sherwin-Williams Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
348.50 359.13
Faixa anual
309.02 400.42
- Fechamento anterior
- 353.17
- Open
- 354.87
- Bid
- 350.29
- Ask
- 350.59
- Low
- 348.50
- High
- 359.13
- Volume
- 3.951 K
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- -2.78%
- Mudança de 6 meses
- 0.51%
- Mudança anual
- -8.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh