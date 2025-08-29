Валюты / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
353.17 USD 3.95 (1.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHW за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 352.38, а максимальная — 357.40.
Следите за динамикой Sherwin-Williams Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
352.38 357.40
Годовой диапазон
309.02 400.42
- Предыдущее закрытие
- 357.12
- Open
- 356.47
- Bid
- 353.17
- Ask
- 353.47
- Low
- 352.38
- High
- 357.40
- Объем
- 3.167 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -1.98%
- 6-месячное изменение
- 1.33%
- Годовое изменение
- -7.75%
