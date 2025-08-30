Devises / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
346.87 USD 2.62 (0.75%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHW a changé de -0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 346.18 et à un maximum de 350.26.
Suivez la dynamique Sherwin-Williams Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHW Nouvelles
Range quotidien
346.18 350.26
Range Annuel
309.02 400.42
- Clôture Précédente
- 349.49
- Ouverture
- 349.68
- Bid
- 346.87
- Ask
- 347.17
- Plus Bas
- 346.18
- Plus Haut
- 350.26
- Volume
- 2.348 K
- Changement quotidien
- -0.75%
- Changement Mensuel
- -3.73%
- Changement à 6 Mois
- -0.47%
- Changement Annuel
- -9.39%
20 septembre, samedi