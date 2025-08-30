CotationsSections
SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)

346.87 USD 2.62 (0.75%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHW a changé de -0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 346.18 et à un maximum de 350.26.

Suivez la dynamique Sherwin-Williams Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
346.18 350.26
Range Annuel
309.02 400.42
Clôture Précédente
349.49
Ouverture
349.68
Bid
346.87
Ask
347.17
Plus Bas
346.18
Plus Haut
350.26
Volume
2.348 K
Changement quotidien
-0.75%
Changement Mensuel
-3.73%
Changement à 6 Mois
-0.47%
Changement Annuel
-9.39%
