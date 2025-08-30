货币 / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
353.17 USD 3.95 (1.11%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHW汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点352.38和高点357.40进行交易。
关注Sherwin-Williams Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
352.38 357.40
年范围
309.02 400.42
- 前一天收盘价
- 357.12
- 开盘价
- 356.47
- 卖价
- 353.17
- 买价
- 353.47
- 最低价
- 352.38
- 最高价
- 357.40
- 交易量
- 3.167 K
- 日变化
- -1.11%
- 月变化
- -1.98%
- 6个月变化
- 1.33%
- 年变化
- -7.75%
