SHW: Sherwin-Williams Company (The)

349.49 USD 0.80 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHW hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 347.98 bis zu einem Hoch von 353.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sherwin-Williams Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
347.98 353.04
Jahresspanne
309.02 400.42
Vorheriger Schlusskurs
350.29
Eröffnung
349.56
Bid
349.49
Ask
349.79
Tief
347.98
Hoch
353.04
Volumen
3.182 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-3.00%
6-Monatsänderung
0.28%
Jahresänderung
-8.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K