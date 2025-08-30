Währungen / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
349.49 USD 0.80 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHW hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 347.98 bis zu einem Hoch von 353.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sherwin-Williams Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SHW News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Sherwin-Williams Pauses 401(k) Match As Costs Climb
- Could your employer take away your 401(k) match? Sherwin-Williams just did it.
- Paint and coating company Sherwin-Williams draws controversy after cutting a key employee benefit
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla rallies
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla jumps
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Johnson & Johnson stock steady as FDA approves bladder cancer therapy
- Schwache Nachfrage: Jefferies belässt Sherwin-Williams auf "Halten"
- Jefferies reiterates Hold rating on Sherwin-Williams stock amid lackluster demand
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
Tagesspanne
347.98 353.04
Jahresspanne
309.02 400.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 350.29
- Eröffnung
- 349.56
- Bid
- 349.49
- Ask
- 349.79
- Tief
- 347.98
- Hoch
- 353.04
- Volumen
- 3.182 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -3.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.28%
- Jahresänderung
- -8.71%
