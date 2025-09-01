Dövizler / SHW
SHW: Sherwin-Williams Company (The)
346.87 USD 2.62 (0.75%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHW fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 346.18 ve Yüksek fiyatı olarak 350.26 aralığında işlem gördü.
Sherwin-Williams Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
346.18 350.26
Yıllık aralık
309.02 400.42
- Önceki kapanış
- 349.49
- Açılış
- 349.68
- Satış
- 346.87
- Alış
- 347.17
- Düşük
- 346.18
- Yüksek
- 350.26
- Hacim
- 2.348 K
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- -3.73%
- 6 aylık değişim
- -0.47%
- Yıllık değişim
- -9.39%
21 Eylül, Pazar