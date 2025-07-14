Divisas / OR
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
35.46 USD 0.30 (0.85%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OR de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.71, mientras que el máximo ha alcanzado 35.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Osisko Gold Royalties Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OR News
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Las acciones de OR Royalties alcanzan máximos históricos a 35,44 dólares
- OR Royalties stock reaches all-time high at 35.44 USD
- OR Royalties: A ‘Hold’ Despite Attractive Growth Profile (NYSE:OR)
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Or royalties stock hits all-time high at 33.12 USD
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 31.29 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 30.93 USD
- OR Royalties (OR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- OR Royalties Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OR)
- OR Royalties Q2 2025 presentation: Revenue surges 27% despite flat production
- OR Royalties announces Q3 2025 dividend of $0.055 per share
- Or royalties stock hits all-time high at 28.88 USD
- Earnings call transcript: L’Oreal Q2 2025 sees growth in sales and innovation
- 3 Reasons Growth Investors Will Love OR Royalties (OR)
- Or royalties stock hits all-time high at 28.22 USD
- Osisko Gold Royalties stock price target raised to $29 by Raymond James
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- Western brands still carry cachet in China’s lower-tier cities. So that’s where they’re going now.
Rango diario
34.71 35.85
Rango anual
17.55 37.26
- Cierres anteriores
- 35.16
- Open
- 34.83
- Bid
- 35.46
- Ask
- 35.76
- Low
- 34.71
- High
- 35.85
- Volumen
- 1.711 K
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- 8.67%
- Cambio a 6 meses
- 68.78%
- Cambio anual
- 89.32%
