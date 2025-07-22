통화 / OR
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
37.20 USD 1.46 (4.09%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OR 환율이 오늘 4.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.77이고 고가는 37.34이었습니다.
Osisko Gold Royalties Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OR News
- Or Royalties 주식, 사상 최고치인 37.3 USD 기록
- Or royalties stock hits all-time high at 37.3 USD
- 앵글로골드 아샨티, 주당 67.68달러로 사상 최고치 경신
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- OR Royalties stock reaches all-time high at 35.44 USD
- OR Royalties: A ‘Hold’ Despite Attractive Growth Profile (NYSE:OR)
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Or royalties stock hits all-time high at 33.12 USD
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 31.29 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 30.93 USD
- OR Royalties (OR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- OR Royalties Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OR)
- OR Royalties Q2 2025 presentation: Revenue surges 27% despite flat production
- OR Royalties announces Q3 2025 dividend of $0.055 per share
- Or royalties stock hits all-time high at 28.88 USD
- Earnings call transcript: L’Oreal Q2 2025 sees growth in sales and innovation
- 3 Reasons Growth Investors Will Love OR Royalties (OR)
- Or royalties stock hits all-time high at 28.22 USD
일일 변동 비율
35.77 37.34
년간 변동
17.55 37.34
- 이전 종가
- 35.74
- 시가
- 35.90
- Bid
- 37.20
- Ask
- 37.50
- 저가
- 35.77
- 고가
- 37.34
- 볼륨
- 2.265 K
- 일일 변동
- 4.09%
- 월 변동
- 14.01%
- 6개월 변동
- 77.06%
- 년간 변동율
- 98.61%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K