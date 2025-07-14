КотировкиРазделы
Валюты / OR
Назад в Рынок акций США

OR: Osisko Gold Royalties Ltd

35.16 USD 1.74 (4.72%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OR за сегодня изменился на -4.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.12, а максимальная — 37.20.

Следите за динамикой Osisko Gold Royalties Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OR

Дневной диапазон
35.12 37.20
Годовой диапазон
17.55 37.26
Предыдущее закрытие
36.90
Open
37.09
Bid
35.16
Ask
35.46
Low
35.12
High
37.20
Объем
2.743 K
Дневное изменение
-4.72%
Месячное изменение
7.75%
6-месячное изменение
67.35%
Годовое изменение
87.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.