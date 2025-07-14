Валюты / OR
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
35.16 USD 1.74 (4.72%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OR за сегодня изменился на -4.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.12, а максимальная — 37.20.
Следите за динамикой Osisko Gold Royalties Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
35.12 37.20
Годовой диапазон
17.55 37.26
- Предыдущее закрытие
- 36.90
- Open
- 37.09
- Bid
- 35.16
- Ask
- 35.46
- Low
- 35.12
- High
- 37.20
- Объем
- 2.743 K
- Дневное изменение
- -4.72%
- Месячное изменение
- 7.75%
- 6-месячное изменение
- 67.35%
- Годовое изменение
- 87.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.