货币 / OR
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
35.55 USD 0.39 (1.11%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OR汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点35.40和高点35.70进行交易。
关注Osisko Gold Royalties Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
35.40 35.70
年范围
17.55 37.26
- 前一天收盘价
- 35.16
- 开盘价
- 35.47
- 卖价
- 35.55
- 买价
- 35.85
- 最低价
- 35.40
- 最高价
- 35.70
- 交易量
- 180
- 日变化
- 1.11%
- 月变化
- 8.95%
- 6个月变化
- 69.21%
- 年变化
- 89.80%
