OR: Osisko Gold Royalties Ltd

35.74 USD 0.28 (0.79%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OR hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 35.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Osisko Gold Royalties Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
34.90 35.75
Jahresspanne
17.55 37.26
Vorheriger Schlusskurs
35.46
Eröffnung
35.17
Bid
35.74
Ask
36.04
Tief
34.90
Hoch
35.75
Volumen
1.509 K
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
9.53%
6-Monatsänderung
70.11%
Jahresänderung
90.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K