OR: Osisko Gold Royalties Ltd
35.74 USD 0.28 (0.79%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OR hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 35.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Osisko Gold Royalties Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
34.90 35.75
Jahresspanne
17.55 37.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.46
- Eröffnung
- 35.17
- Bid
- 35.74
- Ask
- 36.04
- Tief
- 34.90
- Hoch
- 35.75
- Volumen
- 1.509 K
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 9.53%
- 6-Monatsänderung
- 70.11%
- Jahresänderung
- 90.82%
