Dövizler / OR
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
37.20 USD 1.46 (4.09%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OR fiyatı bugün 4.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.77 ve Yüksek fiyatı olarak 37.34 aralığında işlem gördü.
Osisko Gold Royalties Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Or royalties stock hits all-time high at 37.3 USD
- AngloGold Ashanti hisseleri 67,68 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- OR Royalties stock reaches all-time high at 35.44 USD
- OR Royalties: A ‘Hold’ Despite Attractive Growth Profile (NYSE:OR)
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Or royalties stock hits all-time high at 33.12 USD
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 31.29 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 30.93 USD
- OR Royalties (OR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- OR Royalties Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OR)
- OR Royalties Q2 2025 presentation: Revenue surges 27% despite flat production
- OR Royalties announces Q3 2025 dividend of $0.055 per share
- Or royalties stock hits all-time high at 28.88 USD
- Earnings call transcript: L’Oreal Q2 2025 sees growth in sales and innovation
- 3 Reasons Growth Investors Will Love OR Royalties (OR)
- Or royalties stock hits all-time high at 28.22 USD
- Osisko Gold Royalties stock price target raised to $29 by Raymond James
Günlük aralık
35.77 37.34
Yıllık aralık
17.55 37.34
- Önceki kapanış
- 35.74
- Açılış
- 35.90
- Satış
- 37.20
- Alış
- 37.50
- Düşük
- 35.77
- Yüksek
- 37.34
- Hacim
- 2.265 K
- Günlük değişim
- 4.09%
- Aylık değişim
- 14.01%
- 6 aylık değişim
- 77.06%
- Yıllık değişim
- 98.61%
21 Eylül, Pazar