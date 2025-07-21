FiyatlarBölümler
OR: Osisko Gold Royalties Ltd

37.20 USD 1.46 (4.09%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OR fiyatı bugün 4.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.77 ve Yüksek fiyatı olarak 37.34 aralığında işlem gördü.

Osisko Gold Royalties Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.77 37.34
Yıllık aralık
17.55 37.34
Önceki kapanış
35.74
Açılış
35.90
Satış
37.20
Alış
37.50
Düşük
35.77
Yüksek
37.34
Hacim
2.265 K
Günlük değişim
4.09%
Aylık değişim
14.01%
6 aylık değişim
77.06%
Yıllık değişim
98.61%
21 Eylül, Pazar