Devises / OR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OR: Osisko Gold Royalties Ltd
37.20 USD 1.46 (4.09%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OR a changé de 4.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.77 et à un maximum de 37.34.
Suivez la dynamique Osisko Gold Royalties Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OR Nouvelles
- L’action d’Or Royalties atteint un niveau record à 37,3 USD
- Or royalties stock hits all-time high at 37.3 USD
- L’action d’AngloGold Ashanti atteint un niveau record à 67,68 USD
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Metalsource Mining annonce un placement privé de 4 millions $
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Amundi Physical Gold ETC émet 260.000 nouveaux titres
- Centerra Gold prolonge la durée de vie de la mine Mount Milligan jusqu’en 2045
- L’action d’OR Royalties atteint un niveau record à 35,44 USD
- OR Royalties stock reaches all-time high at 35.44 USD
- BioSig Technologies va changer son nom pour Streamex Corp et son symbole boursier pour STEX
- OR Royalties: A ‘Hold’ Despite Attractive Growth Profile (NYSE:OR)
- Blue Gold nomme Salgar de Quazar Investment à son conseil consultatif
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Wrap sur les matières premières : l’or atteint un nouveau record, le pétrole bondit sur fond de tensions au Moyen-Orient
- Le secteur aurifère reste en deçà des pics historiques en part de marché et valorisation : BofA
- Or royalties stock hits all-time high at 33.12 USD
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 31.29 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- Or royalties stock hits all-time high at 30.93 USD
Range quotidien
35.77 37.34
Range Annuel
17.55 37.34
- Clôture Précédente
- 35.74
- Ouverture
- 35.90
- Bid
- 37.20
- Ask
- 37.50
- Plus Bas
- 35.77
- Plus Haut
- 37.34
- Volume
- 2.265 K
- Changement quotidien
- 4.09%
- Changement Mensuel
- 14.01%
- Changement à 6 Mois
- 77.06%
- Changement Annuel
- 98.61%
20 septembre, samedi