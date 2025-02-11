Divisas / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.48 USD 0.48 (3.01%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONEW de hoy ha cambiado un -3.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.45, mientras que el máximo ha alcanzado 16.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OneWater Marine Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ONEW News
- OneWater Marine stock holds steady as Benchmark reiterates Hold rating
- OneWater Marine updates leadership titles to reflect current roles
- OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Onewater Marine earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- OneWater Marine (ONEW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein initiates 360 ONE WAM stock with Outperform rating
- Retail Slowdown, Tariffs Jolt Leisure Stocks: Analyst Revises Estimates For Topgolf, Harley-Davidson And More - Brunswick (NYSE:BC), Harley-Davidson (NYSE:HOG), Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG), Polaris (NYSE:PII)
- China Vanke gets $383 million loan from state shareholder
Rango diario
15.45 16.77
Rango anual
11.58 26.78
- Cierres anteriores
- 15.96
- Open
- 16.09
- Bid
- 15.48
- Ask
- 15.78
- Low
- 15.45
- High
- 16.77
- Volumen
- 435
- Cambio diario
- -3.01%
- Cambio mensual
- -5.21%
- Cambio a 6 meses
- -4.50%
- Cambio anual
- -34.85%
