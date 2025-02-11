通貨 / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.96 USD 0.48 (3.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONEWの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり15.46の安値と15.98の高値で取引されました。
OneWater Marine Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEW News
1日のレンジ
15.46 15.98
1年のレンジ
11.58 26.78
- 以前の終値
- 15.48
- 始値
- 15.61
- 買値
- 15.96
- 買値
- 16.26
- 安値
- 15.46
- 高値
- 15.98
- 出来高
- 234
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- -2.27%
- 6ヶ月の変化
- -1.54%
- 1年の変化
- -32.83%
