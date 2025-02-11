クォートセクション
通貨 / ONEW
株に戻る

ONEW: OneWater Marine Inc - Class A

15.96 USD 0.48 (3.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ONEWの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり15.46の安値と15.98の高値で取引されました。

OneWater Marine Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEW News

1日のレンジ
15.46 15.98
1年のレンジ
11.58 26.78
以前の終値
15.48
始値
15.61
買値
15.96
買値
16.26
安値
15.46
高値
15.98
出来高
234
1日の変化
3.10%
1ヶ月の変化
-2.27%
6ヶ月の変化
-1.54%
1年の変化
-32.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K