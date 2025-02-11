FiyatlarBölümler
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A

15.62 USD 0.34 (2.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONEW fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.25 ve Yüksek fiyatı olarak 16.12 aralığında işlem gördü.

OneWater Marine Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.25 16.12
Yıllık aralık
11.58 26.78
Önceki kapanış
15.96
Açılış
16.12
Satış
15.62
Alış
15.92
Düşük
15.25
Yüksek
16.12
Hacim
348
Günlük değişim
-2.13%
Aylık değişim
-4.35%
6 aylık değişim
-3.64%
Yıllık değişim
-34.26%
