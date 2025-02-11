КотировкиРазделы
ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A

15.96 USD 0.12 (0.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ONEW за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.22.

Следите за динамикой OneWater Marine Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.82 16.22
Годовой диапазон
11.58 26.78
Предыдущее закрытие
16.08
Open
16.08
Bid
15.96
Ask
16.26
Low
15.82
High
16.22
Объем
176
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-2.27%
6-месячное изменение
-1.54%
Годовое изменение
-32.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.