ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.96 USD 0.12 (0.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONEW за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.82, а максимальная — 16.22.
Следите за динамикой OneWater Marine Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONEW
- OneWater Marine stock holds steady as Benchmark reiterates Hold rating
- OneWater Marine updates leadership titles to reflect current roles
- OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Onewater Marine earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- OneWater Marine (ONEW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein initiates 360 ONE WAM stock with Outperform rating
- Retail Slowdown, Tariffs Jolt Leisure Stocks: Analyst Revises Estimates For Topgolf, Harley-Davidson And More - Brunswick (NYSE:BC), Harley-Davidson (NYSE:HOG), Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG), Polaris (NYSE:PII)
- China Vanke gets $383 million loan from state shareholder
Дневной диапазон
15.82 16.22
Годовой диапазон
11.58 26.78
- Предыдущее закрытие
- 16.08
- Open
- 16.08
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.82
- High
- 16.22
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -2.27%
- 6-месячное изменение
- -1.54%
- Годовое изменение
- -32.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.