통화 / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.62 USD 0.34 (2.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONEW 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.25이고 고가는 16.12이었습니다.
OneWater Marine Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEW News
- OneWater Marine stock holds steady as Benchmark reiterates Hold rating
- OneWater Marine updates leadership titles to reflect current roles
- OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Onewater Marine earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- OneWater Marine (ONEW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
일일 변동 비율
15.25 16.12
년간 변동
11.58 26.78
- 이전 종가
- 15.96
- 시가
- 16.12
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- 저가
- 15.25
- 고가
- 16.12
- 볼륨
- 348
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- -4.35%
- 6개월 변동
- -3.64%
- 년간 변동율
- -34.26%
20 9월, 토요일