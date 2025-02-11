QuotazioniSezioni
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A

15.62 USD 0.34 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONEW ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.25 e ad un massimo di 16.12.

Segui le dinamiche di OneWater Marine Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.25 16.12
Intervallo Annuale
11.58 26.78
Chiusura Precedente
15.96
Apertura
16.12
Bid
15.62
Ask
15.92
Minimo
15.25
Massimo
16.12
Volume
348
Variazione giornaliera
-2.13%
Variazione Mensile
-4.35%
Variazione Semestrale
-3.64%
Variazione Annuale
-34.26%
