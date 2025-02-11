Valute / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.62 USD 0.34 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONEW ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.25 e ad un massimo di 16.12.
Segui le dinamiche di OneWater Marine Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.25 16.12
Intervallo Annuale
11.58 26.78
- Chiusura Precedente
- 15.96
- Apertura
- 16.12
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- Minimo
- 15.25
- Massimo
- 16.12
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- -4.35%
- Variazione Semestrale
- -3.64%
- Variazione Annuale
- -34.26%
21 settembre, domenica