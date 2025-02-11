Moedas / ONEW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.96 USD 0.48 (3.10%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONEW para hoje mudou para 3.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.46 e o mais alto foi 15.98.
Veja a dinâmica do par de moedas OneWater Marine Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEW Notícias
- OneWater Marine stock holds steady as Benchmark reiterates Hold rating
- OneWater Marine updates leadership titles to reflect current roles
- OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Onewater Marine earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- OneWater Marine (ONEW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein initiates 360 ONE WAM stock with Outperform rating
- Retail Slowdown, Tariffs Jolt Leisure Stocks: Analyst Revises Estimates For Topgolf, Harley-Davidson And More - Brunswick (NYSE:BC), Harley-Davidson (NYSE:HOG), Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG), Polaris (NYSE:PII)
- China Vanke gets $383 million loan from state shareholder
Faixa diária
15.46 15.98
Faixa anual
11.58 26.78
- Fechamento anterior
- 15.48
- Open
- 15.61
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.46
- High
- 15.98
- Volume
- 234
- Mudança diária
- 3.10%
- Mudança mensal
- -2.27%
- Mudança de 6 meses
- -1.54%
- Mudança anual
- -32.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh