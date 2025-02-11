KurseKategorien
Währungen / ONEW
Zurück zum Aktien

ONEW: OneWater Marine Inc - Class A

15.26 USD 0.70 (4.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONEW hat sich für heute um -4.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.25 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die OneWater Marine Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEW News

Tagesspanne
15.25 16.12
Jahresspanne
11.58 26.78
Vorheriger Schlusskurs
15.96
Eröffnung
16.12
Bid
15.26
Ask
15.56
Tief
15.25
Hoch
16.12
Volumen
78
Tagesänderung
-4.39%
Monatsänderung
-6.55%
6-Monatsänderung
-5.86%
Jahresänderung
-35.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K