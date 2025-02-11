Währungen / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.26 USD 0.70 (4.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONEW hat sich für heute um -4.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.25 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die OneWater Marine Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.25 16.12
Jahresspanne
11.58 26.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.96
- Eröffnung
- 16.12
- Bid
- 15.26
- Ask
- 15.56
- Tief
- 15.25
- Hoch
- 16.12
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -4.39%
- Monatsänderung
- -6.55%
- 6-Monatsänderung
- -5.86%
- Jahresänderung
- -35.77%
