货币 / ONEW
ONEW: OneWater Marine Inc - Class A
15.74 USD 0.22 (1.38%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONEW汇率已更改-1.38%。当日，交易品种以低点15.68和高点16.77进行交易。
关注OneWater Marine Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONEW新闻
- OneWater Marine stock holds steady as Benchmark reiterates Hold rating
- OneWater Marine updates leadership titles to reflect current roles
- OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Onewater Marine earnings missed by $0.39, revenue topped estimates
- OneWater Marine (ONEW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Brunswick (BC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein initiates 360 ONE WAM stock with Outperform rating
- Retail Slowdown, Tariffs Jolt Leisure Stocks: Analyst Revises Estimates For Topgolf, Harley-Davidson And More - Brunswick (NYSE:BC), Harley-Davidson (NYSE:HOG), Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG), Polaris (NYSE:PII)
- China Vanke gets $383 million loan from state shareholder
日范围
15.68 16.77
年范围
11.58 26.78
- 前一天收盘价
- 15.96
- 开盘价
- 16.09
- 卖价
- 15.74
- 买价
- 16.04
- 最低价
- 15.68
- 最高价
- 16.77
- 交易量
- 353
- 日变化
- -1.38%
- 月变化
- -3.61%
- 6个月变化
- -2.90%
- 年变化
- -33.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值