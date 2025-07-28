Divisas / ODD
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A
62.45 USD 0.33 (0.53%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ODD de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.00, mientras que el máximo ha alcanzado 63.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ODDITY Tech Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODD News
- Truist Securities reitera calificación de Compra para Oddity Tech por impulso de crecimiento
- Truist Securities reitera calificación de Compra para Oddity Tech, citando impulso de crecimiento
- Oddity Tech Ltd. (ODD) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Truist Securities maintains Buy rating on Oddity Tech stock, citing strong demand
- Earnings call transcript: Oddity Tech reports Q2 2025 earnings beat amid stock drop
- 6 Beaten-Down Stocks Ready For A Rally
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Oddity Tech: Earnings Reaction Makes No Sense - Time To Back Up The Truck
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Goldman Sachs raises Oddity Tech stock price target to $55 on strong Q2
- ODDITY Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, DTC Sales Rise Y/Y
- Oddity Tech (ODD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Oddity Tech shares tumble despite earnings beat and raised guidance
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- ODD Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Workiva (WK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AvePoint, Inc. (AVPT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Udemy, Inc. (UDMY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Truist Securities raises Oddity Tech stock price target to $78 on strong demand
- Oddity Tech (ODD) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Rango diario
62.00 63.52
Rango anual
35.30 79.18
- Cierres anteriores
- 62.12
- Open
- 62.34
- Bid
- 62.45
- Ask
- 62.75
- Low
- 62.00
- High
- 63.52
- Volumen
- 945
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 5.78%
- Cambio a 6 meses
- 42.03%
- Cambio anual
- 55.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B