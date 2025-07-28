КотировкиРазделы
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A

62.51 USD 0.21 (0.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ODD за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.38, а максимальная — 63.25.

Следите за динамикой ODDITY Tech Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
62.38 63.25
Годовой диапазон
35.30 79.18
Предыдущее закрытие
62.72
Open
63.18
Bid
62.51
Ask
62.81
Low
62.38
High
63.25
Объем
583
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
5.88%
6-месячное изменение
42.17%
Годовое изменение
55.77%
