ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A
62.83 USD 0.11 (0.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODD hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.38 bis zu einem Hoch von 63.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die ODDITY Tech Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODD News
- Truist Securities bestätigt Kaufempfehlung für Oddity Tech und verweist auf Wachstumsdynamik
- Truist Securities reiterates Buy rating on Oddity Tech stock, citing growth momentum
- Oddity Tech Ltd. (ODD) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Truist Securities maintains Buy rating on Oddity Tech stock, citing strong demand
- Earnings call transcript: Oddity Tech reports Q2 2025 earnings beat amid stock drop
- 6 Beaten-Down Stocks Ready For A Rally
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Oddity Tech: Earnings Reaction Makes No Sense - Time To Back Up The Truck
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Goldman Sachs raises Oddity Tech stock price target to $55 on strong Q2
- ODDITY Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, DTC Sales Rise Y/Y
- Oddity Tech (ODD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Oddity Tech shares tumble despite earnings beat and raised guidance
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- ODD Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Workiva (WK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AvePoint, Inc. (AVPT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Udemy, Inc. (UDMY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Truist Securities raises Oddity Tech stock price target to $78 on strong demand
- Oddity Tech (ODD) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- BofA Names Amazon, Oddity Tech & AppLovin Top Buys Ahead of Earnings - TipRanks.com
Tagesspanne
62.38 63.25
Jahresspanne
35.30 79.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.72
- Eröffnung
- 63.18
- Bid
- 62.83
- Ask
- 63.13
- Tief
- 62.38
- Hoch
- 63.25
- Volumen
- 215
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 6.42%
- 6-Monatsänderung
- 42.89%
- Jahresänderung
- 56.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K