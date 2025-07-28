CotationsSections
Devises / ODD
Retour à Actions

ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A

62.51 USD 0.21 (0.33%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ODD a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.38 et à un maximum de 63.25.

Suivez la dynamique ODDITY Tech Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODD Nouvelles

Range quotidien
62.38 63.25
Range Annuel
35.30 79.18
Clôture Précédente
62.72
Ouverture
63.18
Bid
62.51
Ask
62.81
Plus Bas
62.38
Plus Haut
63.25
Volume
583
Changement quotidien
-0.33%
Changement Mensuel
5.88%
Changement à 6 Mois
42.17%
Changement Annuel
55.77%
20 septembre, samedi