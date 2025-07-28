Valute / ODD
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A
62.51 USD 0.21 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ODD ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.38 e ad un massimo di 63.25.
Segui le dinamiche di ODDITY Tech Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.38 63.25
Intervallo Annuale
35.30 79.18
- Chiusura Precedente
- 62.72
- Apertura
- 63.18
- Bid
- 62.51
- Ask
- 62.81
- Minimo
- 62.38
- Massimo
- 63.25
- Volume
- 583
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 5.88%
- Variazione Semestrale
- 42.17%
- Variazione Annuale
- 55.77%
21 settembre, domenica