ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A

62.51 USD 0.21 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ODD ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.38 e ad un massimo di 63.25.

Segui le dinamiche di ODDITY Tech Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.38 63.25
Intervallo Annuale
35.30 79.18
Chiusura Precedente
62.72
Apertura
63.18
Bid
62.51
Ask
62.81
Minimo
62.38
Massimo
63.25
Volume
583
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
5.88%
Variazione Semestrale
42.17%
Variazione Annuale
55.77%
