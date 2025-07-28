FiyatlarBölümler
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A

62.51 USD 0.21 (0.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ODD fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.38 ve Yüksek fiyatı olarak 63.25 aralığında işlem gördü.

ODDITY Tech Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
62.38 63.25
Yıllık aralık
35.30 79.18
Önceki kapanış
62.72
Açılış
63.18
Satış
62.51
Alış
62.81
Düşük
62.38
Yüksek
63.25
Hacim
583
Günlük değişim
-0.33%
Aylık değişim
5.88%
6 aylık değişim
42.17%
Yıllık değişim
55.77%
21 Eylül, Pazar