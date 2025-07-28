통화 / ODD
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A
62.51 USD 0.21 (0.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ODD 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.38이고 고가는 63.25이었습니다.
ODDITY Tech Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.38 63.25
년간 변동
35.30 79.18
- 이전 종가
- 62.72
- 시가
- 63.18
- Bid
- 62.51
- Ask
- 62.81
- 저가
- 62.38
- 고가
- 63.25
- 볼륨
- 583
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 5.88%
- 6개월 변동
- 42.17%
- 년간 변동율
- 55.77%
20 9월, 토요일