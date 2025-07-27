Moedas / ODD
ODD: ODDITY Tech Ltd - Class A
62.72 USD 0.27 (0.43%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ODD para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.63 e o mais alto foi 63.59.
Veja a dinâmica do par de moedas ODDITY Tech Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ODD Notícias
- Truist Securities reitera classificação de compra para ações da Oddity Tech, citando impulso de crescimento
- Truist Securities reiterates Buy rating on Oddity Tech stock, citing growth momentum
- Oddity Tech Ltd. (ODD) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Truist Securities maintains Buy rating on Oddity Tech stock, citing strong demand
- Earnings call transcript: Oddity Tech reports Q2 2025 earnings beat amid stock drop
- 6 Beaten-Down Stocks Ready For A Rally
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Oddity Tech: Earnings Reaction Makes No Sense - Time To Back Up The Truck
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Goldman Sachs raises Oddity Tech stock price target to $55 on strong Q2
- ODDITY Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, DTC Sales Rise Y/Y
- Oddity Tech (ODD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Oddity Tech shares tumble despite earnings beat and raised guidance
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- ODD Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Workiva (WK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AvePoint, Inc. (AVPT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Udemy, Inc. (UDMY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Truist Securities raises Oddity Tech stock price target to $78 on strong demand
- Oddity Tech (ODD) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- BofA Names Amazon, Oddity Tech & AppLovin Top Buys Ahead of Earnings - TipRanks.com
Faixa diária
61.63 63.59
Faixa anual
35.30 79.18
- Fechamento anterior
- 62.45
- Open
- 62.46
- Bid
- 62.72
- Ask
- 63.02
- Low
- 61.63
- High
- 63.59
- Volume
- 848
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 6.23%
- Mudança de 6 meses
- 42.64%
- Mudança anual
- 56.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh