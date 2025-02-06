Divisas / NVCT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.19 USD 0.02 (0.32%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVCT de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.17, mientras que el máximo ha alcanzado 6.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuvectis Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT News
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
Rango diario
6.17 6.48
Rango anual
4.44 11.80
- Cierres anteriores
- 6.21
- Open
- 6.26
- Bid
- 6.19
- Ask
- 6.49
- Low
- 6.17
- High
- 6.48
- Volumen
- 161
- Cambio diario
- -0.32%
- Cambio mensual
- -4.77%
- Cambio a 6 meses
- -35.72%
- Cambio anual
- -1.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B