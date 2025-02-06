QuotazioniSezioni
Valute / NVCT
Tornare a Azioni

NVCT: Nuvectis Pharma Inc

6.27 USD 0.13 (2.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVCT ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.27 e ad un massimo di 6.54.

Segui le dinamiche di Nuvectis Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVCT News

Intervallo Giornaliero
6.27 6.54
Intervallo Annuale
4.44 11.80
Chiusura Precedente
6.40
Apertura
6.44
Bid
6.27
Ask
6.57
Minimo
6.27
Massimo
6.54
Volume
417
Variazione giornaliera
-2.03%
Variazione Mensile
-3.54%
Variazione Semestrale
-34.89%
Variazione Annuale
-0.32%
21 settembre, domenica