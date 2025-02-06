Valute / NVCT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.27 USD 0.13 (2.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVCT ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.27 e ad un massimo di 6.54.
Segui le dinamiche di Nuvectis Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT News
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
Intervallo Giornaliero
6.27 6.54
Intervallo Annuale
4.44 11.80
- Chiusura Precedente
- 6.40
- Apertura
- 6.44
- Bid
- 6.27
- Ask
- 6.57
- Minimo
- 6.27
- Massimo
- 6.54
- Volume
- 417
- Variazione giornaliera
- -2.03%
- Variazione Mensile
- -3.54%
- Variazione Semestrale
- -34.89%
- Variazione Annuale
- -0.32%
21 settembre, domenica