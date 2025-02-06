Валюты / NVCT
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.21 USD 0.02 (0.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVCT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.15, а максимальная — 6.29.
Следите за динамикой Nuvectis Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NVCT
Дневной диапазон
6.15 6.29
Годовой диапазон
4.44 11.80
- Предыдущее закрытие
- 6.19
- Open
- 6.16
- Bid
- 6.21
- Ask
- 6.51
- Low
- 6.15
- High
- 6.29
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- -4.46%
- 6-месячное изменение
- -35.51%
- Годовое изменение
- -1.27%
