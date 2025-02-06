Devises / NVCT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.27 USD 0.13 (2.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVCT a changé de -2.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.27 et à un maximum de 6.54.
Suivez la dynamique Nuvectis Pharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT Nouvelles
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
Range quotidien
6.27 6.54
Range Annuel
4.44 11.80
- Clôture Précédente
- 6.40
- Ouverture
- 6.44
- Bid
- 6.27
- Ask
- 6.57
- Plus Bas
- 6.27
- Plus Haut
- 6.54
- Volume
- 417
- Changement quotidien
- -2.03%
- Changement Mensuel
- -3.54%
- Changement à 6 Mois
- -34.89%
- Changement Annuel
- -0.32%
20 septembre, samedi