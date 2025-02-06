货币 / NVCT
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.19 USD 0.02 (0.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVCT汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点6.17和高点6.48进行交易。
关注Nuvectis Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.17 6.48
年范围
4.44 11.80
- 前一天收盘价
- 6.21
- 开盘价
- 6.26
- 卖价
- 6.19
- 买价
- 6.49
- 最低价
- 6.17
- 最高价
- 6.48
- 交易量
- 161
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- -4.77%
- 6个月变化
- -35.72%
- 年变化
- -1.59%
