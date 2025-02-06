通貨 / NVCT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NVCT: Nuvectis Pharma Inc
6.40 USD 0.21 (3.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVCTの今日の為替レートは、3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり6.26の安値と6.55の高値で取引されました。
Nuvectis Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCT News
- Nuvectis initiates phase 1b program for cancer drug NXP900
- Nuvectis (NVCT) Q2 Loss Widens 43%
- Nuvectis Pharma stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Nuvectis halts NXP800 development for ovarian cancer, shifts focus
- Nuvectis reports positive drug interaction study for cancer drug NXP900
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Nuvectis Pharma: Still Interesting, But Still Too Risky To Jump In
- Nuvectis Pharma to Present at the H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference
- Nuvectis: Additional Data In Q2 Of 2025 Could Allow It To Stage A Comeback
1日のレンジ
6.26 6.55
1年のレンジ
4.44 11.80
- 以前の終値
- 6.19
- 始値
- 6.26
- 買値
- 6.40
- 買値
- 6.70
- 安値
- 6.26
- 高値
- 6.55
- 出来高
- 117
- 1日の変化
- 3.39%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- -33.54%
- 1年の変化
- 1.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K